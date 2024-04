Spogliatoi | l’amarezza dell’allenatore Carrera | Ho visto troppi errori Ma ci sono ancora sette finali»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Facce scure nelloo dell’Ascoli dopo che la squadra è stata tenuta a rapporto dai circa 700 tifosi bianconeri saliti fino a La Spezia per vedere una compagine senza cuore e senza grinta. Il più deluso assieme ai supporters bianconeri, è Mister Massimoche, dopo la vittoria sul Lecco e la sosta per la Nazionale, sperava di vedere un altro Ascoli. Misterè deluso dai suoi? "Sicuramente il gol che abbiamo preso ad inizio ripresa ci ha tolto un po’ di lucidità in fase di possesso, abbiamo sbagliato tanto in molte situazioni con diversi". Errore grave soprattutto sulla rete di Hristov? "Abbiamo sbagliato nella marcatura, da lì non siamo riusciti a trovare il modo giusto per far male allo Spezia". Anche i cambi non hanno dato un volto diverso alla gara: si è spiegato il perché? "Ho ...