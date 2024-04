L’allenatore del Plzen Loro sono una grande squadra Ma non sempre vince il favorito»

(Di giovedì 11 aprile 2024) "La Fiorentina è la favorita, non cidubbi, gioca in Serie A e noi nel campionato ceco: già questo dice tutto, ma nonchi è". È lucida l’analisi della vigilia da parte di mister Miroslav Koubek. Il tecnico del Viktoriaprosegue. "Dobbiamo offrire una prestazione superiore ai nostri standard. Abbiamo problemi di infortunati, è vero, ma ognili ha a fine stagione. Il mio motto è chiaro da: se siamo in undici, siamo al completo". Sulla Fiorentina ha poi dichiarato. "Sicuramente sarà la più bellache affronteremo quest’anno".

Sabato e domenica il campo da Rugby ‘Monti’ in via Borghetto Accademia (lungo viale della Libertà) ospita un torneo quadrangolare con le rappresentative Under 14 di Cesena, Fano, Firenze e Forlì. Lo ... (sport.quotidiano)

Di Michele : ”Zaniolo è un giocatore importante. Tuttavia, come accaduto a Cassano e Balotelli, il rischio è che si pecchi di equilibrio” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 ... (terzotemponapoli)

Tennis Programmi ambiziosi per lo Junior Club Next Gen - Squadra che vince non si cambia. Il vecchio adagio vale anche per la squadra femminile di tennis dello Junior Club Next Gen, fresca di promozione nel campionato nazionale di Serie B2, che è stata ospi ...lanazione

Il Genoa contro la tradizione, a Firenze la trasferta più difficile - Il campo della Fiorentina è il tabù più duraturo per il Grifone: ultima vittoria nel ’77. Ma il recente cammino esterno, ko solo col rigore fantasma con ...ilsecoloxix

Arrigo Sacchi attacca l’Inter: “Vince con i debiti, sta barando” - Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha lanciato una frecciata all'Inter mettendo di mezzo il bilancio e la questione debiti.milanlive