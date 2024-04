Si gioca tutti alle 20 Siamo agli ultimi brividi

(Di domenica 28 aprile 2024) Questo il programma della 38^ ed ultima giornata del campionato di serie C - girone B -. Tutte le gare sino in concomitanza stasera,ore 20: Ancona-Lucchese; Arezzo-Sestri Levante; Carrarese-Pontedera; Cesena-Perugia; Fermana-Pescara; Gubbio-Rimini; Olbia-Spal; Pineto-Torres; Virtus Entella-Recanatese; Vis Pesaro-Juventus NG. Classifica: Cesena 93; Torres 74; Carrarese 70; Perugia 63; Gubbio 56; Juventus NG 54; Pescara, Pontedera 52; Rimini, Arezzo 50; Spal 46; Pineto, Lucchese, Sestri Levante 44; Virtus Entella 42; Ancona 41; Recanatese 38; Vis Pesaro 36; Fermana 31; Olbia 26. Già promosso in B il Cesena mentre già retrocessa in serie D Olbia.

Il Napoli si è fermato a Empoli ma non è la prima sconfitta di un`annata horror, anzi è la decima. Un ruolino di marcia incredibile per una...

CASTELFIORENTINO Ieri l'ultimo saluto al proprio compagno di squadra che non c'è più, Domani il ritorno in campo per completare la gara sospesa domenica 14 aprile contro il Lanciotto Campi ripartendo da quel tragico 14esimo minuto del primo tempo, quando Mattia Giani si accasciò a terrà per un ...

È iniziato il Masters 1000 di Madrid , il secondo grande appuntamento del calendario sulla terra rossa dopo Montecarlo, in cui scenderanno in campo molti italiani . Jannik Sinner sarà testa di serie numero 1 per la prima volta in un torneo di simile categoria grazie al forfait di Novak Djokovic.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nessun limite di tempo per questo, 40 gruppi di giocatori indovinare. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @QuattroQuattroDue e condividi con i tuoi amici. ORA PROVA Friday Football Quiz, episodio 10: Riesci a dare 20 risposte corrette? Noi usiamo ...

Massimiliano Gallo: «Quando mi sono separato non ero mai a casa, mi sentivo imperfetto. Mia figlia adesso lo sa. Spesso ho tradito» - Per il grande pubblico della tv, quello che lo indica e lo ferma per strada per un selfie, Massimiliano Gallo è diventato qualcuno nel 2022, dopo il grande successo della serie di Rai1 di ...

Il portiere rossonero, chiamato a sostituire Maignan, non ha sfigurato: almeno 4 parate decisive, soprattutto nel secondo tempo - Il portiere rossonero, chiamato a sostituire Maignan, non ha sfigurato: almeno 4 parate decisive, soprattutto nel secondo tempo ...

