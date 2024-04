Atp Madrid - quando gioca Jannik Sinner Il programma di tutti gli italiani | dat - orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È iniziato il Masters 1000 di, il secondo grande appuntamento del calendario sulla terra rossa dopo Montecarlo, in cui scenderanno in campo moltisarà testa di serie numero 1 per la prima volta in un torneo di simile categoria grazie al forfait di Novak Djokovic. Secondo il sorteggio del tabellone, sulla sua strada potrà trovare in linea teorica Ruud ai quarti, Medvedev in semifinale e Carlos Alcaraz in finale. Il suo percorso partirà al secondo turno, come per tutte le altre teste di serie. Ilmaschile – Il primo italiano fra gli uomini a scendere in campo è Luciano Darderi, al debutto quest’oggi con il francese Gael Monfils. Giovedì 25 aprile, invece, giornata decisamente più ricca dato che are saranno Flavio Cobolli (contro Tabilo), ...