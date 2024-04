Domani si rigioca la gara | Saremo in campo per lui Ma non tutti ce la faranno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) CASTELFIORENTINO Ieri l’ultimo saluto al proprio compagno di squadra che non c’è più,il ritorno inper completare lasospesa domenica 14 aprile contro il Lanciotto Campi ripartendo da quel tragico 14esimo minuto del primo tempo, quando Mattia Giani si accasciò a terrà per un malore senza più riprendersi. Ieri sera, dopo aver assistito al mattino al funerale di Mattia, la squadra si è ritrovata allo stadio Neri di Castelfiorentino per un allenamento, se così lo si può definire visto il dolore ancora forte in ogni componente della squadra e dello staff, in vista proprio della partita dialle 15, la prima senza Mattia. "Meno male che almeno ha vinto il buon senso per quanto riguarda l’impianto dove disputare questo recupero, perché l’unica cosa certa è che se fossimo stati costretti a tornare ...