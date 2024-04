Serie D - il Campobasso vince e torna in C | esplode la festa nel capoluogo molisano

(Di domenica 28 aprile 2024) IlinC dopo due stagioni d’assenza. Decisiva per i molisani la vittoria per 2-0 sul campo del Chieti, sommata al pareggio tra il Termoli e L’Aquila al Cannarsa di Termoli. Il sogno dei rossoblù è diventato realtà con un turno di anticipo: i gol di Romero e Di Nardo portano la squadra di mister Pergolizzi nella terzanazionale. La partita è stata seguita allo stadio Molinari dida migliaia di persone attraverso maxischermi allestiti. La gioia dei tifosi è esplosa al fischio finale dell’arbitro e sono stati avviati i festeggiamenti per il ritorno inC. Si attende il rientro della squadra e della società per quella che si annuncia una notte dirossoblù. SportFace.

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Sesto San Giovanni-Campobasso , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Secondo atto di un testa a testa che ha regalato grandi emozioni in gara-1, in cui è la stata la formazione di coach Zanotti ad imporsi ... Continua a leggere>>

serie D girone F, l'Atletico Ascoli non si ferma più e passa 1-0 a Notaresco. Nono risultato utile consecutivo - serie D girone F, l'Atletico Ascoli non si ferma più e passa 1-0 a Notaresco. Nono risultato utile consecutivo - picenotime.it - IT ...

Continua a leggere>>

Gioia Pianese e campobasso, toscani e molisani tornano in serie C - La Pianese torna in serie C dopo quattro anni. I bianconeri vincono matematicamente il Girone E di serie D a una giornata dalla fine battendo 2-3 in trasferta il Seravezza Pozzi e approfittando ...

Continua a leggere>>

Il campobasso è promosso in serie C - CHIETI. Il campobasso è aritmeticamente in serie C. La formazione di Rosario Pergolizzi, nel pomeriggio di oggi (28 aprile) ha superato sul punteggio di 0-2 il Chieti grazie ai gol di Niccolò Romero ...

Continua a leggere>>