Basket femminile | nella 24a giornata di Serie A1 volano Schio e Bologna | Campobasso vince in volata

Pisa , 07 aprile 2024 – Prima sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa , nella seconda fase del campionato di serie C, orientata alla salvezza. Nella gara interna contro la Pallacanestro Femminile ... (sport.quotidiano)

In classifica aggancia Treviso e Trieste. Sabato prossimo contro le venete in palio la quarta posizione importante per il primo turno play off Matelica, 7 aprile 2024 – La terzultima giornata di ... (vallesina.tv)