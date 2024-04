Serie D La Samb si rimette al lavoro Testa a L’Aquila | poi il Campobasso

(Di martedì 2 aprile 2024) In mattinata la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione del campo Marcello Ciarrocchi di Porto d’Ascoli, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti. Trascorse le festività pasquali, latorna, così, al. Si apre una settimana fondamentale che vedrà la squadra di Lauro prepararsi per il confronto diretto con, domenica, in trasferta. I settori di curva e di tribuna centrale del Gran Sasso d’Italia sono andati subito sold out, non c’erano più biglietti già domenica, dopo che la società in vista dell’incontro con laha chiamato a raccolta i propri tifosi proponendo prezzi popolari con, in particolare, la curva a 2 euro. Si va, quindi, verso il tutto esaurito. La prevendita dei biglietti per i tifosi ospiti sarà aperta soltanto questa mattina alla 9. Sono 500 i posti ...

