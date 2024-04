Sanità e liste d’attesa - più controlli sulle ricette non necessarie | costano 10 miliardi all’anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 aprile 2024) Il ministro dellaOrazio Schillaci sta portando avanti un decreto per il taglio degli sprechi nel Sistema sanitario nazionale e per razionalizzare le risorse in risposta sia alla mancanza di medici e infermieri negli ospedali italiani che all’arrivo dell’autonomia differenziata, che verrà discussa in parlamento la prossima settimana e che introdurrà i nuovi livelli minimi di assistenza. Nel decreto in arrivo saranno prese di mira anche le cosiddettenon: prescrizioni per esami e medicinali fatte senza un effettivo bisogno e che costerebbero allanazionale 10. Si tratta spesso del risultato della medicina difensiva, un approccio sempre più diffuso in Italia. Prescrizioni non: l’effetto su ...