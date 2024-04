Schillaci annuncia | quasi pronto il decreto per combattere le liste d’attesa Sulla sanità il Pd fa solo propaganda

nessuno come Casper Ruud nel 2024, neanche Jannik Sinner. Il norvegese ha sorpassato l’altoatesino in una speciale classifica, quella delle vittorie in stagione, prendendosi uno dei pochi primati non ancora cannibalizzati dall’azzurro fino a questo momento. Grazie al percorso al torneo Atp 500 di ...

L'offerta supera di gran lunga la domanda. Un paradosso che colpisce spesso e in generale il mondo del lavoro, il settore della ristorazione in particolare. In questo caso, le figure professionali ricercate, e introvabili, sono gli Chef di bordo, in particolare in Sicilia. Sull'isola si fa sempre ...

Andrea Micale è un giovane agricoltore che ottiene milioni di visualizzazioni sul web con video curiosi sulla sua fattoria. Ma l'ultimo reel sulla ricerca di personale è diventato un caso con polemica annessa

Antonino Spinalbese ha ripreso in mano le forbici e il phon ed è tornato a fare il parrucchiere: il suo percorso nel mondo dello spettacolo sembra essersi ormai esaurito e la lontananza da Belen Rodriguez fa il resto. La storia d’amore con Belen, con annessa nascita della piccola Luna Marì, ha ...

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 29 marzo 2024 – Sambuca Pistoiese è un lembo di Appennino incastonato tra Emilia e Toscana. A Pavana, la sua frazione più popolosa, vive Francesco Guccini, maestro della canzone d’autore. Sambuca ha sempre fatto parte della Toscana ma, dal punto di vista geografico, è ...

