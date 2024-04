Salvezza vicina | c’è Varese-Treviso per l’ultimo passo

(Di domenica 28 aprile 2024) La Pallacanestroscende in campo alle ore 18.15 per conquistare matematicamente la. Controbasterà un ko sotto i 19 punti di disavanzo per confermare la categoria in una stagione nata sotto ben altre speranze. Maha bisogno dei due punti, e la partita si preannuncia complessa. Biancorossi senza Librizzi, in campo anche l’ex Frank Vitucci, che ha allenato anell’annata 2012/2013, completando una regular season da favola al 1° posto e venendo eliminato per 4-3 da Siena in una tiratissima semifinale playoff. Quella cavalcata di quasi un decennio fa gli era valsa anche il premio di coach dell’anno. Raggiunse 30 vittorie su 42 partite allenate. "Sappiamo molto bene quanto sia importante la sfida di domenica controe conosciamo i nostri ...

Varese-treviso: ultima sfida in un palazzetto sold out per dare un senso alla stagione

