La Vuelle cade nello scontro salvezza a Treviso

(Di sabato 30 marzo 2024)30 marzo 2024 - Pesaro perde aun’altra partita spareggio: 93 a 89. Rimane attaccata la formazione di Sacchetti fino agli ultimi dieci minuti di gioco. Dopodiché vengono a mancare i tiri pesanti delle guardie dellaprende una mezza dozzina di punti di vantaggio. Sei-nove punti di scarto, che la formazione di Vitucci porta fino alla sirena finale. Perde Pesaro che arriva asenza un pivot, perché Totè è infortunato. Tampona il ruolo con Mazzola e Ford che sono due ali grandi.ha costruito la sua gara proprio andando a cercare tiri nel burro della difesa pesarese e cioè al centro dell’area dove chiude con un 62 per cento al tiro con 23 canestri fatti su 37 tentativi. Il gioco del tiro dalla distanza ha tenuto a galla la Carpegna Prosciutto ...

LBA - NutriBullet Treviso, Justin Robinson: "Contro Pesaro sarà una partita dura" - Justin Robinson, playmaker della Nutribullet Treviso, è impegnato a guidare la squadra in una difficile salvezza che vede il prossimo step sabato prossimo (palla a due alle 17.00, live su ...pianetabasket

LBA - VL Pesaro: si valuta anche Nick Perkins, ex Brindisi - La Carpegna Prosciutto VL Pesaro è al lavoro verso la sfida di sabato contro Treviso. In palio due punti preziosi per la corsa salvezza, con la Vuelle che dovrà stringere ...pianetabasket

Vuelle da impazzire: Virtus battuta all'overtime, la gioia della Vitrifrigo Arena. Le pagelle