Inter-Salernitana | Inzaghi prepara almeno quattro cambi! Uno forzato – Sky

Simone Inzaghi può tornare a contare su Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, per cui sarà disponibile per la partita contro la Salernitana.

(Di giovedì 15 febbraio 2024)subito in campo domani, venerdì 16 febbraio alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simoneavrà modo finalmente di cambiare glipreti in campo con un turnover ragionato e bencambi in vista. Uno di questi. TURNOVER – Simonevuole mantenere alta la concentrazione e gestire meglio le forze tra chi ha giocato tanto, forse troppo, e chi quest’anno ha trovato meno spazio.sarà l’occasione giusta per effettuare qualche cambio con più tranquillità, sfruttando la forza dei giocatori più freschi che avranno voglia di mettersi in gioco, con l’obiettivo chiaramente di vincere senza sottovalutare la sfida. Il mister...

