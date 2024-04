Rugby A Elite - Rovigo batte Mogliano 29-12 nel primo turno dei play off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024)28 aprile 2024 - La Femi-Czsi aggiudica il derby veneto contro i trevigiani delnella prima giornata del girone 2 dei-off, rimontando nella ripresa il passivo di 3-12 e conquistando il diritto a disputare in casa anche la terza, decisiva sfida del prossimo 12 maggio, quando al “Battaglini” arriveranno gli eterni rivali del Petrarca. In difficoltà neltempo, con gli uomini di Caputo bravi a tenere il campo per quasi un’ora, i campioni d’Italia in carica escono alla distanza. L’ingresso del veterano Chillon come mediano di mischia è cruciale nel cambio di passo del XV guidato da Alessandro Lodi, conche va in difficoltà cadendo nell’indisciplina: Dogliani dalla piazzola e due mete Cadorini e Vaccari cambiano le sorti ...