Rugby | Rovigo vince 41 a 1 | tutto facile a Mogliano Veneto

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 - Nella quattordicesima giornata del campionato serie A Elite la Femi Czrisponde al Viadana che sabato aveva battuto ValoEmilia 29-18 e rimane in testa alla classifica, seppur in coabitazione. La squadra di coach Alessandro Lodi dilaga nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo 10-6 in casa, penultimo in classifica. Punteggio del match che si sblocca al 8’ quando i bersaglieri ottengono un calcio a favore, Atkins dalla piazzola fissa i primi tre punti, 0-3. Al 14’ i padroni di casa risalgono velocemente il campo per cercare di segnare la prima marcatura della partita, ma una buona difesa dei bersaglieri impedisce punti pesanti.opta così per i pali e con Ferrarin porta le due squadre sul 3-3. Risultato che non si sblocca ...