“Harry è fuori” La decisione di Carlo sul figlio | caos in famiglia | William d’accordo col padre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) ReIII, la scoperta sul testamento che allontana il principe. Negli ultimi giorni si era parlato di un riavvicinamento train seguito alla rivelazione della malattia del sovrano. Il duca di Sussex si è precipitato dale, anche se la visita è durata solo una manciata di minuti, si è parlato della volontà di entrambi di mettere una pietra sulle incomprensioni del passato. Ora che le condizioni di salute del Re preoccupano e non poco si parla anche di testamento. Tanto che sarebbe tutto pronto per l’operazione M.B., il nome in codice legato ai piani del funerale del sovrano della corte inglese. Così come c’era stato il piano London Bridge per la Regina Elisabetta. In queste ore è spuntataun’indiscrezione su una precisa scelta di ...