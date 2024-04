“Cose su Meghan” Indiscrezioni reali | Harry infuriato col padre | Carlo gliel’ha voluto dire

(Di martedì 9 aprile 2024) Il principecon il, il ReIII d’Inghilterra. Ancoradi fuoco sui complicati rapporti tra i membri della famiglia reale. Come se non bastassero i problemi di salute che attanagliano sia il sovrano che la principessa Kate Middleton moglie di William, praticamente un giorno sì e l’altro pure vengono fuori pettegolezzi, voci e spifferi per nulla rassicuranti. Sulla frattura che si è creata ormai da anni tra il principe, la moglieMarkle e il resto della Royal Family si è scritto tanto. I duchi del Sussex non hanno mai risparmiato frecciate e attacchi agli altri componenti della famiglia. Adesso si viene a scoprire un retroscena che riguarda il periodo in cui il principe ha annunciato ae ...

