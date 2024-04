Roma - quando torna Lukaku? Le condizion - le ipotesi e il rush finale tra Serie A ed Europa League

(Di domenica 28 aprile 2024) Romelunon fa parte della spedizione capitolina a Napoli, per il match al Maradona contro la formazione di Calzona. Mapotrà...

Bologna, 26 aprile 2024 – Quando arriva (finalmente) il caldo? Possiamo fare il cambio degli armadi e togliere il piumone dal letto? Sono previste altre grandinate? Smetterà di nevicare sugli Appennini? Alessandro Nanni, previsore di Arpa Emilia Romagna , ci guida nelle previsioni meteo per i ... Continua a leggere>>

Enrico Bertolino, cuore nerazzurro: «Sfottò ai milanisti Noi più gentili. Oggi anch'io tra le strade per celebrare la squadra» - Il comico tifoso:«Ma qui non siamo a roma, lo scudetto si celebra con moderazione perché domani si torna tutti al lavoro. Quanto è longevo Mkhitaryan, avrà preso una pillola ecuadoregna miracolosa» ...

Continua a leggere>>

roma, molestie in classe in un liceo: «Il prof di chimica scherza e poi ci tocca». Cinque casi accertati, lui ai domiciliari - Il 42enne è stato incastrato dagli accertamenti dei carabinieri con telecamere e microfoni ambientali.«Ci molestava davanti a tutti», hanno riferito le vittime minorenni. Si indaga ora su eventuali al ...

Continua a leggere>>

Il narcos Diabolik e il «re» Senese; Mala, il lato oscuro di roma criminale - In pochi minuti via Lemonia si riempiva di curiosi e di lampeggianti blu, mentre la polizia e la Scientifica delimitavano con il nastro a bande rosse e bianche la scena del crimine, per repertare le ...

Continua a leggere>>