Quando arriva il caldo? Le previsioni meteo in Emilia Romagna

(Di venerdì 26 aprile 2024) Bologna, 26 aprile 2024 –(finalmente) il? Possiamo fare il cambio degli armadi e togliere il piumone dal letto? Sono previste altre grandinate? Smetterà di nevicare sugli Appennini? Alessandro Nanni, previsore di Arpa, ci guida nelleper i prossimi giorni.fare il cambio degli armadi Le risposte, in breve, sono queste: a breve ci raggiunge il caldino primaverile ed èto il momento del cambio degli armadi. Ma il consiglio pratico dell’esperto è: maglioni di lana e piumone da letto possono essere riposti, ma non è ancorato il momento di portarli a lavare, meglio tenerli a portata di mano. Nienteafricano in vista Già da ...