Belve | Francesca Cipriani lancia una stoccata a Belen Rodriguez Poi spiega il motivo dei suoi interventi estetici

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 9 aprile 2024) Questa sera, martedì 9 aprile, andrà in onda su Rai Due una nuova puntata di, il programma condotto daFagnani in cui personaggi del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo si mettono in gioco, accettando di rispondere alle scomode domande della conduttrice. Tra i protagonisti di questa puntata ci saranno Fedez, che parlerà per la prima volta della crisi con Chiara Ferragni e, ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi. Tra le tante domande fatte dalla Fagnani alla sua ospite c’è stata anche quella riguardante unata adallanel corso di un’intervista rilasciata a Chiambretti Night, con Piero Chiambretti. In quell’occasione, ...