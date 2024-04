Belen Rodriguez e la bella intervista a Stasera C’è Cattelan | “Come immaginavo la mia vita dieci anni fa? Come ora ma con meno corna”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “la miafa? Ladi adesso ma con”. È una Belénsenza troppi freni quella che ieri sera si è sottoposta alle domande irrituali di Alessandro. La showgirl argentina doveva essere l’ospite del debutto dic’è, lo scorso settembre, poi saltò tutto all’ultimo minuto (non senza polemiche) e dopo una lunga attesa eccola arrivaresuper ospite dell’ultima puntata del late show di Rai2. “Dovevi essere la prima ospite della prima stagione”, l’ha punzecchiata bonariamente il padrone di casa all’inizio dell’incontro. “Ma tu sai che non me l’hanno permesso? Chi? ...

Ospite di Stasera c'è Cattelan, la showgirl ha scherzato sulla sfortuna in amore, ma è anche molto fiduciosa: «Credo in un rapporto di lunga durata, di rispetto, di sincerità e soprat tutto lo sogno, ... (vanityfair)

Belen da Cattelan: "Rifarei tutto con meno corna. Se perdono è perché scordo" - "Ce l'abbiamo fatta" ha esordito Alessandro Cattelan accogliendola in studio con un balletto ispirato al film Povere Creature. Le ricorda subito che sarebbe dovuta essere la prima ospite della prima e ...gazzetta

Belen Rodriguez show da Cattelan su Rai2, piazza l'affondo sulle corna... - Stasera c'è Cattelan su Rai2, Belen Rodriguez a tutto campo. "Con i soldi sono un grandissimo disastro". E sul matrimonio Cecilia-Ignazio ...affaritaliani

Fabrizio Corona in tribunale per riavere il passaporto e "diventare famoso in Usa" torna sul calcio-scommesse - Fabrizio Corona, in tribunale per riottenere il passaporto, è tornato a parlare del caso calcio-scommesse: l'attacco dell'ex "re" dei paparazzi alla Juve.notizie.virgilio