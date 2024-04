Inter-Torino | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentaquattresima giornata di. Si scende in campo al Meazza all’ora di pranzo per una giornata di festa: i nerazzurri vogliono celebrare con una vittoria lo scudetto prima di spostarsi poi in corteo sul pullman scoperto per le vie di Milano, i granata però credono ancora in un piazzamento europeo e cercano un successo. Chi vincerà? Si parte alle ore 12.30 di domenica 28 aprilesarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. SportFace.