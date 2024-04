19 anni senza Giovanni Paolo II | Meloni | “Un grande Papa | un Santo | ma anche uno statista”

(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA – “Il 2 aprile 2005 saliva al cielo Karol Józef Wojty?a,GiovII. Un uomo di Dio vicino alla gente, un Pontefice dallo spirito missionario che ha saputo promuovere il dialogo interreligioso, entrare nel cuore delle persone con la sua umanità e avvicinare molti giovani alla fede”. Così sui suoi canali social la premier Giorgia(foto) nel giorno in cui ricorrono 19dalla scomparsa di GiovII. “Un, un, mauno. “L’attività politica – disse – viene dall’uomo, si esercita mediante l’uomo ed è per l’uomo”. Porto sempre nel cuore gli insegnamenti che ha lasciato a tutti noi, con la sua opera, i suoi gesti, le sue ...

Con un post su Facebook Raiz dice addio alla moglie e ringrazia chi ieri è passato per darle un saluto. Il cantautore degli Almamegretta e attore di Mare Fuori saluta Daniela Shualy con il quale ha ... (fanpage)

Marta (nome di fantasia) ha 48 anni e vive a Milano. Nonostante le competenze, acquisite durante gli anni trascorsi all'estero, non è ancora riuscita a trovare un nuovo lavoro : "Ho inviato oltre ... (fanpage)

Una bimba di 3 anni è stata investita nei pressi di un ristorante ad Avella: il moto ciclista è poi scappa to senza prestare soccorso . La piccola è ricoverata al Santbono di Napoli.Continua a leggere (fanpage)

Israele, le piazze gremite che vogliono un cambiamento: unità nazionale ma senza Netanyahu dopo il flop ostaggi - Sentimento tanto più aspro e capovolgimento tanto più urgente nel dilungarsi di una guerra che non soddisfa la richiesta di risultati sull’argomento più atrocemente simbolico: la vita degli ostaggi ...ilriformista

Autismo, Colin a 8 anni spiega la sua condizione: “Così sono fatto io” - Così inizia il testo di questo bambino che senza nessuna specifica consegna ha deciso di parlare ... “Però voglio parlarne con chiunque che stia leggendo”. Colin Selmo, 8 anni, sente la necessità di ...altovicentinonline

"Mnp Respect" al Teatro Lo Spazio - Ho iniziato che ero piccolissimo, avevo soltanto vent'anni e mi sono ritrovato a collaborare per la ... È l'amore la felicità, per me la condivisione è senza dubbio l'arte, ma di base anche tolleranza ...ilmessaggero