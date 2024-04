Diciannove anni fa l’addio a Giovanni Paolo II Meloni | “Fu Santo e statista” L’annuncio video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 aprile 2024)fa, ma sembra ieri. Alle 21,37 del 2 aprile 2005 Papa GiovII chiuse gli occhi per sempre spalancando milioni di altri occhi immersi nelle lacrime di dolore per quella che è stata la figura mistica forse più amata nella storia dei Pontefici cattolici. Milioni di fedeli, nei giorni successivi, si unirono a tutti coloro che vegliavano sotto piazza San Pietro al capezzale di Wojtyla, per i funerali in diretta mondiale. “Oggi, alle 21.37 il papa è deceduto. Mi sento incapace di analizzare questa situazione: né il fatto in sé, né in relazione con la Chiesa, né in relazione a me stesso. Sono entrato questa sera nella sua stanza. Era ancora nel letto, con una benda intorno alla testa. Non ho potuto recitare nessuna preghiera in suffragio per la sua anima. Ho la sicurezza assoluta che sta già godendo ...