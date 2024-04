Rai 5 - Penisola Sorrentina protagonista stasera in seconda serata Da Renoir a Lucio Dalla

(Di domenica 28 aprile 2024) Inizia a Castellamare di Stabia e termina a Punta Campanella: è la. Un luogo raccontato dal documentario firmato da Monica Ghezzi “La, tra gente di mare e gente di terra”, in onda in prima visione questa sera alle 22.10 su Rai 5. Situata tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno è un gioiello paesaggistico conosciuto in tutto il mondo. Ai viaggiatori del Gran Tour o agli scrittori dell’Ottocento prima dell’urbanizzazione iniziata nel secondo dopoguerra doveva sembrare un quadro impressionista, con i suoi borghi dai colori vivaci, la luce che si riflette sulle scogliere e gli agrumeti che punteggiano di giallo e di arancione lo sfondo. Non è, dunque, un caso che il pittore Pierre Augusteabbia proprio scelto di soggiornare a Sorrento e si sia ...

Emergenza trasporti. Ingenito: “guasto Circumvesuviana crea caos nei flussi turistici” - Ingenito. Appello per una strategia operativa urgente per mitigare i disagi e migliorare il servizio trasporti in Campania ...

Continua a leggere>>

Guinness, Fazio, Report o Tomb Raider La tv del 28 aprile - A seguire, si va molto più a Sud con Monica Ghezzi che ci guida nel cuore di uno dei nostri gioielli paesaggistici: la penisola sorrentina. Da segnalare, infine, su La7D alle 21.25 la serie “Miss ...

Continua a leggere>>

Circum, treno in avaria in galleria a Castellammare: tre ore di inferno per migliaia di turisti diretti a Sorrento - Una galleria bloccata per un problema di un’infiltrazione d’acqua di mattina a Napoli, un’altra per un treno in avaria di pomeriggio a Castellammare di Stabia. E’ la sintesi di una giornata disastrosa ...

Continua a leggere>>