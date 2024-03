L’accessibilità in Penisola Sorrentina? Un disastro Le associazioni scrivono al prefetto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 31 marzo 2024) Sergio Fedele, presidente Atex Campania; Mario Colonna, vice presidente della Sezione Turismo di Confindustria Napoli; e Vincenzo Ercolano, presidente di Confcommercio Sorrento hanno scritto una lettera aperta aldi Napoli Michele Di Bari, per denunciare la scarsa incisività del “Tavolo Accessibilità”. Ecco il testo: Gentile Eccellenzadi Napoli e Provincia Michele di Bari Le auguriamo per prima cosa Buona Pasqua. Le evidenziamo un problema che riteniamo assolutamente prioritario per il nostro territorio. Furono le nostre, con la condivisione dei Sindaci dei Comuni della, a chiedere, nel 2022, alPalomba la convocazione di un Tavolo istituzionale dedicato alla priorità ...