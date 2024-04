Controlli anti droga in Penisola Sorrentina | denunciate due donne

Oltre 600 uomini delle forze dell'ordine impegnati, stasera anche tiratori scelti Sono oltre 600 gli uomini delle forze dell'ordine in campo per i servizi di sicurezza disposti dalla questura di ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Sono oltre 600 gli uomini delle forze dell'ordine in campo per i servizi di sicurezza disposti dalla questura di Roma in vista della via Crucis con Papa Francesco che si terrà questa ... (webmagazine24)