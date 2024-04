Ragazzina di 16 anni palpeggiata in strada nel Milanese | arrestato 21enne

Padova, 26 aprile 2024 – Ragazzina scomparsa da Camposampiero in provincia di Padova, i genitori sporgono denuncia. La 15enne di origine macedone è uscita di casa mercoledì scorso e da allora non si hanno notizie. Era uscita nel pomeriggio per andare alla scuola serale che frequentava. Alle 20.30 ...

Continua a leggere>>