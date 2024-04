Judo - Italia sconfitta dalla Germania nella finale per il bronzo del Team Event Francia Campione d’Europa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Si chiude con un po’ d’amaro in bocca il percorso dell’prova a squadre dei Campionati Europei 2024 dia Zagabria. Gli azzurri hanno infatti perso abbastanza nettamente, pur con qualche rimpianto, laper ilcontro laarchiviando comunque un buon quinto posto nelcontinentale in assenza di tutti i big della Nazionale. La selezione tricolore, che aveva sfiorato l’impresa ai quarti diportando i campioni uscenti della Georgia al match di spareggio (perso da Lorenzo Rigano con ilolimpico Lasha Bekauri) per poi battere ai recuperi 4-2 l’Olanda, non è riuscita dunque a bissare la medaglia diottenuta la scorsa estate a Cracovia ...