Promozione | ultima giornata in attesa dei verdetti Junior Corticella - battere la Comacchiese per festeggiare

(Di domenica 28 aprile 2024) Sarà un’di fuoco quella del girone C diin programma oggi con fischio d’inizio alle 15,30. Se in vetta tutti i giochi sono fatti, la vera bagarre è quella per non retrocedere. Sono due le formazioni bolognesi che si giocheranno una buona fetta di salvezza in questi ultimi 90 minuti: lo, settultimo a quota 39, ospiterà lae, in caso di successo, si festeggerebbe la salvezza diretta. Situazione un po’ più complessa per il Trebbo che, quartultimo a 36, cercherà di espugnare il terreno di gioco dell’Atletico Castenaso per provare a migliorare il proprio piazzamento negli ormai inevitabili playout. L’Osteria Grande, che si è aggiudicata la vittoria del campionato con cinque giornate di anticipo, ospiterà il pericolante Placci ...