Promozione - è una giornata cruciale Barbara-Marotta da dentro o fuori

(Di sabato 20 aprile 2024) Insi giocano oggi (alle 16) tutte le partite. Fermignanese-Villa San Martino. "Dobbiamo – dice il ds del Villa Luca Bocci – pensare solo a noi stessi e fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo, solo così saremo certi di mantenere la categoria. Le energie rimaste sono poche ma dovremo fare un ultimo sforzo". Arbitro Domizi di Macerata. Sant’Orso-Biagio Nazzaro. Entrambe in zona playoff hanno l’imperativo di fare risultato. "Affrontiamo una squadra attrezzata e che sta attraversando un buon momento – spiega il trainer del S.Orso Pierangelo Fulgini – è un bel test per noi". Arbitro Fiermonte di Macerata. Gabicce Gradara-Castelfrettese. Svanita la possibilità della salvezza diretta, l’obiettivo del Gabicce Gradara è di conquistare la migliore posizione playout e allora diventa fondamentale lo scontro diretto al Magi contro la ...