Promozione | una giornata da dimenticare

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Domenica daper le formazioni grossetane del girone B di. Tre sconfitte per le tre squadre in campo: è questo l’avaro bilancio del terreno di gioco. Se si esclude il successo di sabato nell’anticipo dell’Atletico Maremma è stato un fine settimana ampiamente negativo. Su tutti il ko per 1-0 del Belvedere del presidente Federico Clementini (nella foto) affondato 1-0 sul campo dell’Urbino Taccola e definitivamente estromesso dalla corsa al primo posto dopo che sette giorni fa il discorso sembra riaperto. San Miniato Basso e Sestese infatti vincono e salgono appaiate a quota 51 punti. Peccato perché il turno scorso il Belvedere aveva recuperato due punti ad entrambe, ma ieri ne ha persi tre. Fuori dai giochi per il primato oramai. Ko di misura dell’Invictasauro in casa contro una Sestese troppo forte e sempre leader del girone B ...

La Promozione è la sesta serie del campionato italiano di calcio. È la terza divisione dilettantistica in ordine gerarchico, la seconda a livello regionale, ed è organizzata dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

