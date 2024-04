Promozione Pontremolese all’esame San Piero | Non possiamo concederci più distrazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) L’ultima della regular season sul campo amico del Lunezia contro il Sana Sieve è un ponte, da qualunque angolazione tu voglia vederlo. Può farti sbarcare alla seconda fase degli spareggi-, in caso di una eventuale fermata, potrebbe scaraventare lafuori dell’area che qualcuno ha definito nobile dei playoff e al tempo stesso iniziare a preparare la nuova stagione. Sarà per questo che, sul ponte, Giorgio Chelotti allenatore dell’Azzurra, non ha ancora deciso che attrezzi portare e quale passo scegliere per attraversarlo. "Ripensando a tutto ciò che è successo , questo è il momento in cui dobbiamo necessariamente fare attenzione ad ogni minimo particolare". Il riferimento è presto spiegato: già costretto a rimodellare il volto della squadra per alcune defezioni legate a squalifiche, infortuni e di qualche ...