Promozione Luco-San Piero | derby L’Antella cerca punti

(Di domenica 11 febbraio 2024) Iniziamo dagli anticipi di ieri: Pietrasanta-Monsummano (2-0), Viareggio-Pieve Fosciana (4-1) girone A e Montalcino-Lucignano (1-1) girone C. Oggi alle 15 le altre partite. Girone A-Sana Sieve (all’andata 0-3) arbitro: Cornello di Firenze. Ilsi profila interessante, con ilche recupera Gianassi, ospiti con Jori e Frilli in dubbio. Casalguidi-Settimello ( 0-2) arbitro: Iglio di Pistoia. A Giannini mancano Francini, Moussa, Calabretta, Manetti, Orlandi e Lepri. Viaccia-Dicomano (1-0) arbitro Carnevali di Prato. Sarà una trasferta senza Bencini e Crescioli con Bertini in dubbio. Riposa Lunigiana Pontremolese. Girone B Atl. Maremma-C.S. Lebowski (0-4) arbitro: Ferrara di Piombino. L’influenza e gli infortuni obbligano Gualandi, Urbinati, Mulas, Mazzoni, Sternini, Frutti e Rossi a stare a casa. ...