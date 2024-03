Giornate Fai di Primavera 2024 | i tesori nascosti del Lazio | dal Parlamentino all’antico borgo ciociaro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo– Entrare nello studio di un ministro, varcare la soglia delo sognare di danzare in un monumentale salone da ricevimento nel cuore di Roma. Oppure salire “sulla sommità di un monte di vivo scoglio” e seguire i racconti conservati nelle pietre in unstorico in piena Ciociaria. Sono solo alcune delle straordinarie esperienze che si potranno fare nel weekend nelcon leFai di. Sabato 23 e domenica 24 marzo, il Fai organizzerà visite guidate in luoghi spesso inaccessibili al turismo, occasioni imperdibili per immergersi nel vasto patrimonio artistico e culturale della nostra bellissima Italia. Da nord a sud della Penisola, sono 750 i luoghi aperti per tutto il fine settimana in 400 città: 39 i ...