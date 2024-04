Calciomercato com – Lazio | un talento della Primavera rinnova per quattro anni|Serie A

(Di lunedì 8 aprile 2024) 2024-04-08 14:19:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Laannuncia con un comunicato ufficiale sul proprio sito il rinnovo di contratto del giovaneSana Fernandes. Questo quanto si apprende dalla nota del club: La S.S.rende noto che il calciatore Saná Fernandes ha prolungato il contratto che lo lega alla Società biancoceleste per i prossimianni. Classe 2006, originarioGuinea Bissau con passaporto Portoghese, è un’ala sinistra sulla cui crescita i biancocelesti credono molto. Arrivato a Formello nel 2023, quest’anno si sta consacrando nel campionato1 dove ha segnato 4 gol e firmato 6 assist, dando un contributo ...

