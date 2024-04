Post di Riondino - La Russa incassa la solidarietà di Mattarella | Grazie presidente

Le polemiche tra Report e Rama non sono assolutamente finite. E il presidente albanese ha fatto un nuovo invito al conduttore della trasmissione. Lo scontro tra Edi Rama e Report non è assolutamente finito. Il contatto tra il presidente albanese e Corsini ha portato a dure accuse della sinistra al ... Continua a leggere>>

Il patron della Lazio risponde al duro attacco nei suoi confronti, rivelato il contenuti della nota ufficiale. Nel corso dell'evento "Il Foglio a San Siro", il massimo dirigente della FIGC ha affrontato diverse questioni legate al mondo del calcio italiano. Gabriele Gravina non si è risparmiato e

Alcuni numeri romani, poche lettere. Piccolo sforzo, massimo risultato. l'ex presidente della Juve ntus Andrea Agnelli , attualmente inibito, ha commentato in modo lapidario la conquista del 20esimo Scudetto dell' Inter , arrivata matematicamente con la vittoria nel derby con il Milan, rivendicando la

La presidente Marinella Soldi ha scritto a Bruno Vespa in merito alla puntata di ieri di “Porta a Porta” in cui si è dibattuto in studio di aborto con la presenza di soli uomini. La presidente, a quanto apprende Ansa da fonti di Viale Mazzini, ha richiamato «al ruolo fondamentale del servizio ...

