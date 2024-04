Porta a Porta e la puntata sull’aborto con soli uomini in studio La presidente Soldi striglia Vespa La risposta piccata del conduttore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) LaMarinellaha scritto a Brunoin merito alladi ieri di “” in cui si è dibattuto indi aborto con la presenza di. La, a quanto apprende Ansa da fonti di Viale Mazzini, ha richiamato «al ruolo fondamentale del servizio pubblico in particolare su un tema così sensibile e che chiama in causa direttamente il corpo delle donne». Nel giro di pochi minuti è arrivata sulle agenzie la replica del. «Non può essere insensibile alle presenze femminili chi da direttore del Tg1 affidò a tre donne la conduzione delle 13.30», ha dichiarato. «Al di là della circostanza ...