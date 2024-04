Lazio - che attacco a Lotito | risposta al vetriolo del presidente

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il patron dellarisponde al duronei suoi confronti, rivelato il contenuti della nota ufficiale. Nel corso dell’evento “Il Foglio a San Siro”, il massimo dirigente della FIGC ha affrontato diverse questioni legate al mondo del calcio italiano. Gabriele Gravina non si è risparmiato e ha replicato con veemenza a Casini e. Ildella Lega Calcio Serie A spinge da diversi mesi sulla volontà di avere maggiore autonomia dalla FIGC – ispirandosi al modello inglese – e negli scorsi giorni ha ribadito il concetto. Come riportato da ANSA, ilLorenzo Casini è intervenuto in commissione al Senato dichiarando che “il rischio che ci possano essere delle derive di tipo autoritario è elevato”. Ladi Gravina non ha tardato ad arrivare: “Parlare di ...