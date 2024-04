Pista da cross - cade dalla moto Ferito 50enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) Stava affrontando un percorso in sella alla suadaquando, per motivi in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato al suolo. Sono serie le condizioni di un cinquantenne residente a Casalgrande rimasto coinvolto intorno alle 17 di ieri pomeriggio in un incidente avvenuto a Campogalliano, all’interno delodromo di via Abate. L’uomo, infatti, mentre girava inè caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: una volta stabilizzato, il cinquantenne è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara di Modena con l’elisoccorso atterrato sul posto poco dopo. L’uomo nel violento impatto ha riportato serie ferite ma, dai primi accertamenti sanitari, non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i ...