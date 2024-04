Al Tittoni un weekend nel segno del motocross Scendono in pista i migliori piloti nella seconda prova del campionato italiano Prestige

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo il successo dell’anteprima di ieri ai Viali Valentini, tra oggi e domani è in calendario ladeldi, con la prima delnazionale femminile, organizzata aldal Moto club "Armando Fagioli" di Cingoli, protagonisti idei comparti MX1, MX2 e del binomio Fast, capilista lo svedese Isak Gifting, Valerio Lata, Emilio Sentieri, Francesco Bellei. Ci saranno anche Kiara Fontanesi, campionessa in carica nel Femminile che comincerà proprio al, e Alessandro Lupino, con la nuova Ducati, antagonista numero uno di Gifting. Per il, questa è la competizione più importante della giornata ...

Torna l'appuntamento con Ville Aperte in Brianza: In questi tre weekend, infatti, i visitatori hanno l'occasione di scoprire il fascino senza tempo ...appuntamenti sono per gli adulti a Palazzo Rasini di Cavenago (MB) e a Villa Cusano Traversi Tittoni ...

Ville Aperte, lo speciale evento di primavera in Brianza: ... in programma nei due weekend del 29 aprile e del 7 maggio . Dedicato alle ville di delizia e alle ... Villa Cusani Traversi Tittoni (usata come set dai Maneskin) , Desio. Villa Taverna, Triuggio. Villa ...