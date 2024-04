(Di giovedì 11 aprile 2024) Un operaio di 58 anni èquesto pomeriggio ain un incidente sulavvenuto in unedile alle porte della città. La dinamica non è ancora stata accertata: pare che si sia verificato un crollo o un cedimento all'interno di un grande scavo edile. L'uomo è stato raggiunto sul fondo dai vigili del fuoco e poi dal 118, ma per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia die i tecnici della medicina deldell'Asl di

incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile a Martano in via Pisanelli. gravemente ferito , a seguito di una caduta da un'altezza di oltre 2 metri , un uomo di 62 anni, S.S.... (quotidianodipuglia)

Cade in un cantiere, morto sul lavoro a Piacenza - Un operaio di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile alle porte della città. (ANSA) ...ansa

Ostaggi del cantiere. Sale la protesta a Bellariva: "Servono subito i varchi per gli accessi in spiaggia" - Il cantiere del Parco del mare a Bellariva ... "Normalmente apriamo a Pasqua. Quest’anno, visto che Cadeva a fine marzo e visti i lavori sul lungomare, abbiamo deciso di attendere il 25 aprile – ...ilrestodelcarlino

CASERTA. Parcheggio ex caserma Pollio: domani la riapertura - Parallelamente alla riapertura del parcheggio, prenderà il via il cantiere per la realizzazione di tutte le altre strutture destinate, così come da progetto, ad ospitare un vero e proprio “Tourist Cen ...casertace