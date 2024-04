Pentathlon moderno - World Cup Ankara 2024 | terzo posto per Alessandro e Tognetti nella staffetta mista

(Di domenica 21 aprile 2024)per Federicoe Auroraad, dove si è chiusa la seconda tappa diCupdi. In Turchia gli azzurri conquistano il bronzo chiudendo la propria gara con 1.314 punti, alle spalle della coppia del Kazakistan formata da Elena Potapenko e Pavel Ilyashenko (1327 punti), che vincono l’oro, e di Amira Kandil e Moutaz Mohamed (1318), che chiudono in seconda posizione. Soddisfatto Federico: “Sono contento della gara di oggi nonostante qualche errore di troppoprova di tiro. Resta comunque la soddisfazione di aver raggiunto il mio primo podio internazionale ...

Alice Sotero e Alessandra Frezza hanno conquistato l’accesso in semifinale ad Ankara , dove oggi ha preso il via la seconda tappa di World Cup di Pentathlon moderno . Fuori in qualifica invece la ... (sportface)

Alice Sotero e Alessandra Frezza sono in finale nella seconda tappa di World Cup di Pentathlon moderno in corso ad Ankara . Un’altra giornata positiva per le due azzurre, che hanno concluso al ... (sportface)

Pentathlon, Coppa del Mondo Ankara 2024: quarto Matteo Cicinelli, ottava Alice Sotero - La seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, in corso ad Ankara, in Turchia, sorride ai colori azzurri: nella finale maschile è ...oasport

Pentathlon, World Cup: azzurri Cicinelli e Malan in finale ad Ankara - Saranno quattro gli atleti azzurri in gara domani nelle finali della seconda tappa della World Cup 2024 di Pentathlon moderno, in corso ad Ankara, in Turchia.sportmediaset.mediaset

Pentathlon moderno, Alice Sotero vola in finale ad Ankara - Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) hanno conquistato agevolmente l’ingresso in finale ad Ankara, ...gazzettadasti