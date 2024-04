Pentathlon - Maria Lea Lopez e Giorgio Micheli sesti nella staffetta mista della Coppa del Mondo di Budapest vinta dal Messico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Laterza tappadel2024 dimoderno, andata in scena a, in Ungheria, vede l’Italia diLea(Carabinieri) e(Fiamme Oro) chiudere al sesto posto con 1313 punti. Successo per il, con la coppia formata da Mayan Oliver e Manuel Padilla prima con 1408 punti, con un ampio margine sulla Francia di Brice Loubet e Louison Cazaly, seconda a quota 1374, mentre chiudono al terzo posto i padroni di casa magiari Blanka Guzi e Gergely Regos con 1372. La quarta ed ultima tappadelsi disputerà a Sofia, in Bulgaria, dall’8 al ...