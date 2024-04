Patto stabilità - Follini | Partiti uniti nell’astensione ma in silenzio

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Quello che colpisce di più, nel voto di astensione al Parlamento di Strasburgo di quasi tutti i partiti italiani sul nuovo Patto di stabilità europeo, è il silenzio. Nessuna avvisaglia il giorno prima. Nessun commento il giorno dopo. Quasi ad avvalorare l'ironico ...

Aggiornamento sul Patto di stabilità e le prospettive economiche dell’italia. Patto di stabilità e crescita: in questa edizione del nostro notiziario di economia e finanza personale, vi portiamo importanti aggiornamenti dal fronte economico europeo e internazionale. Patto di stabilità: situazione ...

L'altro giorno in televisione mi avevano domandato cosa ne pensassi del voto dei parlamentari italiani in Europa rispetto al Nuovo patto di stabilità: «Lo avranno finalmente letto tutto», ho risposto scherzando. Ma non troppo. La riforma del patto di stabilità è un punto di caduta tutt'altro che ...

Il Parlamento europeo ha appena approvato il nuovo Patto di Stabilità e per l'Italia non è un'ottima notizia. Dopo l'epoca della spesa pubblica senza freni, concessa per rispondere alla crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus e dalla guerra in Ucraina, l'Unione europea ha ora stabilito ...

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - "L'Europa che si è dimenticata di togliere le spese per la difesa dal patto di stabilità e come l'orchestrina che suona sul Titanic. Serve una rivoluzione non cruenta. La vera rivoluzione è il voto popolare, per dire che così come l'avete disegnata voi l'Europa è più ...

