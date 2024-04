Partita del cuore - magro incasso La raccolta fondi prosegue

Deciso e sereno, pronto a dare Battaglia come la sua squadra, fino all’ultima goccia di sudore, fino all’ultimo minuto. Si presenta così, in sala stampa per la consueta intervista che precede la partita, Roberto Boscaglia. Con la consapevolezza che è una partita in cui l’Ancona può e deve ...

Continua a leggere>>

La seconda serata dei quarti di finale di Champions League ha in Luis Enrique il protagonista principale. Il tecnico nativo di Gijon, domani...

Continua a leggere>>

Roma, 09 aprile 2024 – La seconda serata dei quarti di finale di Champions League ha in Luis Enrique il protagonista principale. Il tecnico nativo di Gijon, domani sera, vivrà la sua partita del cuore visto che il PSG sfida il Barcellona. Una vita in blaugrana per l’ex CT della Spagna che, adesso, ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) - Roma, 09 aprile 2024 – La seconda serata dei quarti di finale di Champions League ha in Luis Enrique il protagonista principale. Il tecnico nativo di Gijon, domani sera, vivrà la sua partita del cuore visto che il PSG sfida il Barcellona. Una vita in blaugrana per l'ex CT della ...

Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiUna partita dove il risultato non conta, una partita che per la prima volta si gioca a Montesarchio. L’unico obiettivo? La solidarietà. Si tratta della I Edizione de ”Il Calcio che Unisce…”, evento organizzato dal Consigliere Delegato allo Sport, Dott. Nico Ambrosone, ...

Continua a leggere>>