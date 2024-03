Nazionale Attori – Vecchie Glorie Valle Caudina | Montesarchio si prepara per la ‘partita del cuore’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna partita dove il risultato non conta, una partita che per la prima volta si gioca a. L’unico obiettivo? La solidarietà. Si tratta della I Edizione de ”Il Calcio che Unisce…”, evento organizzato dal Consigliere Delegato allo Sport, Dott. Nico Ambrosone, con il patrocinio del Comune di, Regione Campania, Provincia di Benevento, Confindustria di Benevento e CONI. Ad ospitarla sarà lo stadio Armando Allegretto disabato 20 aprile alle 10.30. “punta forte sulla solidarietà”, sottolinea il Consigliere Ambrosone, “infatti il ricavato sarà devoluto ad associazioni del posto, tra cui l’Unitalsi, L’infinito di Manuel, Associazione Sophie Nuzzo. Stiamo già lavorando in sinergia con l’Assessore all’Istruzione , Marcella Sorrentino, per il ...