Ahmed Refaat collassa in campo durante la partita | il cuore si è fermato per oltre un’ora

(Di martedì 12 marzo 2024) La tragedia si è consumatauna gara del massimo campionato egiziano quandoto inper un improvviso arresto cardiaco. Vani gli immediati tentativi di rianimarlo: "Ilha ripreso a battere dopo un'ora" ha comunicato il club che ha sottolineato come le condizioni del giocatore siano in "un quadro medico instabile"

Calcio egiziano in apprensione per Ahmed Refaat . L’ala d’attacco del Modern Future è collassato nel finale della sfida tra la sua squadra e l’Al-Ittihad Alexandria. Il 30enne egiziano ha subito in ... (sportface)

Egitto, arresto cardiaco in campo per più di un'ora: apprensione per Refaat del Moderne Future: L'esterno offensivo egiziano del Modern Future, Ahmed Refaat, è collassato in campo per un arresto cardiaco. Ore di ...