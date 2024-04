Papa Francesco a Venezia incontra le detenute nel carcere della Giudecca

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco parteciperà al G7 in Puglia sull’intelligenza artificiale “in presenza”. E’ quanto riferito all’Ansa dalla sala stampa vaticana. Strumenti al servizio della pace, per promuovere la dignità di tutti, per sostenere le fasce più fragili, dai giovani ai detenuti, ... Continua a leggere>>

Venezia - Papa Francesco domani, domenica 28 aprile, sarà a Venezia per una visita lampo che prevede la messa in Piazza San Marco dove sono attesi diecimila fedeli. Saranno quattro i...

«Anche l'Italia ha un nonno, e lo voglio saluta re perchè è qui presente». Con queste parole Papa Francesco ha saluta to l'attore Lino Banfi , presente oggi nella Sala Paolo VI per l' udienza che il Pontefice ha concesso ai nonni, agli anziani e ai nipoti che partecipano all'incontro «La carezza e il ...

Ue, Meloni oggi in campo: mini-tour in Veneto e Lazio. Salvini ci sarà solo in video - Ci girerà intorno un po'. Ammetterà che, fosse stato per lei, avrebbe dubitato. Governare stanca. Ma alla fine cederà, Giorgia Meloni, ai cori da stadio dei Fratelli ...

papa francesco a Venezia, la visita alla Biennale poi la messa a San Marco: il programma - Leggi su Sky TG24 l'articolo papa francesco a Venezia, la visita alla Biennale poi la messa a San Marco: il programma ...

papa francesco oggi a Venezia, la visita in diretta: prima tappa con le detenute alla Giudecca - È atterrato all'eliporto all'interno del penitenziario l'elicottero pontificio, partito dal Vaticano alle 6.30 ...

