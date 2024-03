Francesca Pascale sul suo orientamento sessuale | “Io lesbica | queer o fluida?”

(Di sabato 30 marzo 2024)è tornata a parlare del suodalle colonne di Repubblica, spiegando che non si sente, ma preferisce definirsi “una donna libera”.è conosciuta per aver avuto una lunga relazione con Silvio Berlusconi, terminata nel 2020, a cui ha fatto seguito il matrimonio con la cantante Paola Turci, celebrato due anni dopo la fine della storia col Cavaliere. “Faccio fatica a definirmi” – ha provato a spiegare la politica napoletana a Repubblica – “però credo sia giusto dare i nomi alle cose, quindi, nel linguaggio che oggi conosciamo – prima non avevamo le parole (e forse si stava pure un pochino meglio) – non mi sento, ma ...

Ipotesi Bonaccini in Europa, FdI attacca: “Come Schettino, abbandona l’Emilia-Romagna”. I dem: “Lui in fuga Ridicoli” - La possibilità che il governatore si candidi in Ue fa piombare la Regione in campagna elettorale ...bologna.repubblica

Francesca Pascale: "Non mi sento queer, lesbica o fluida, ma libera. Silvio Non mi sono mai considerata sua moglie, l'ho corteggiato, per 15 anni" - A lungo al fianco dell’uomo più ingombrante d’Italia ("Il fascino di Berlusconi mi ha disarmata"), è uscita di scena in ...ilsecoloxix

Carla Bruni, Salvini e Loredana Bertè, al via la nuova stagione di 'Belve' - AGI - Sono Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Berte' i primi ospiti della nuova stagione di "Belve", il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda da martedi' 2 aprile ...agi